НАТО може подовжити мандат генерального секретаря Альянсу Столтенберга ще на один рік

Хороший погляд на НАТО важливіший, ніж будь-коли, але мало хто відповідає вимогам.

У зв’язку з війною, що вирує в Європі, гонка за наступним головою НАТО триває, про це повідомляє Рolitico.

Більшість світових чиновників вважають, що подовження Столтенберга на посаді генсеку НАТО є більш надійним рішенням ніж обрання нового кандидата. Його сприймають як високопосадовця, котрий може зберігати холоднокровність у кризових ситуаціях.

"Столтенберг хоче залишитися", - сказав один з високопоставлених дипломатів НАТО.

Однак повторне його обрання викликає також і занепокоєння. Так, надалі голосування за нового генсекретаря може збігтися з конкурсом на найкращі посади в ЄС у 2024 році, не кажучи вже про майбутні президентські вибори в США.

Нагадаємо, у березні 2022 року лідери країн НАТО домовилися продовжити мандат генерального секретаря Альянсу Йенса Столтенберга. Він перебуватиме на своїй посаді до 30 Вересня 2023 року.

Раніше повідомлялось, що Генсек НАТО закликав Південну Корею допомогти Україні зброєю.