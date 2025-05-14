Генсек НАТО: "Наступні тижні можуть стати шансом для миру в Україні"

Він також високо оцінив участь Анкари в організації перемовин.

Генсек НАТО високо оцінив участь Анкари в організації перемовин та наголосив на значущості турецької оборонної промисловості для Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найближчими днями з'явиться реальний шанс покращити ситуацію довкола війни в Україні, зокрема в контексті мирних переговорів у Стамбулі.

Про це він повідомив у коментарі Anadolu.

"Я думаю, що цього тижня, але також і в наступні десять днів, два тижні, є можливість справді покращити ситуацію в Україні. Під керівництвом, звичайно, президента Зеленського, але також під великим впливом американського уряду. І Туреччина відіграє тут велику роль", - наголосив Рютте.

Він також високо оцінив участь Анкари в організації перемовин та наголосив на значущості турецької оборонної промисловості для Альянсу.

Тим часом триває дипломатична активність навколо потенційних переговорів. Президент США Дональд Трамп, який цього тижня відвідав Саудівську Аравію та Катар, заявив, що готовий долучитися до мирних ініціатив.

Президент Володимир Зеленський,своєю чергою, повідомив про заплановану зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у четвер в Анкарі. За його словами, сторони домовилися разом вирушити до Стамбула у разі приїзду путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що навряд чи відвідає Туреччину 15 травня для участі в мирних переговорах між росією та Україною, заявивши, що поїде до Об'єднаних Арабських Еміратів, як і планував.