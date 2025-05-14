Трамп назвав малоймовірним свій візит у Туреччину для участі в російсько-українських перемовинах

Турецькі високопоставлені чиновники також заявили, що не очікують візиту Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявив, що навряд чи відвідає Туреччину 15 травня для участі в мирних переговорах між росією та Україною, заявивши, що поїде до Об'єднаних Арабських Еміратів, як і планував.

Виступаючи перед журналістами, Трамп припустив, що його графік занадто щільний, щоб зробити ще одну зупинку перед поїздкою в Абу-Дабі, хоча він залишив можливість для зміни рішення в останню хвилину або пізнішого візиту.

Про це пише Bloomberg.

Раніше президент висловлював ідею, що він візьме участь в мирних переговорах в Стамбулі.

Турецькі високопоставлені чиновники також заявили, що не очікують візиту Трампа в четвер, але не виключають можливості поїздки найближчими днями, особливо якщо до нього приєднається путін. За словами чиновників, турецька сторона веде відповідну підготовку.

Раніше Clash Report процитувало слова Трампа, який заявив, що "навіть щільний графік не завадить йому зустрітися з лідером рф владіміром путіним, щоб врятувати життя". Згодом Трамп додав, що путін хотів би, аби він був присутній на потенційних мирних переговорах у Туреччині "і це все ще можливо".