Трамп заявив про можливу зустріч з путіним заради миру

Це вже друге президент США натякає на свою можливу участь.

Президент США Дональд Трамп заявив, що навіть щільний графік не завадить йому зустрітися з лідером рф владіміром путіним, "щоб врятувати життя", цитує лідера США Clash Report.

Також видання пише, що Трамп додав, що в США "завжди розглядають можливість введення додаткових санкцій проти росії".

Президент США Дональд Трамп уже другий день перебуває із візитом в Саудівській Аравії, де сьогодні стартує саміт між Сполученими Штатами та арабськими країнами Перської затоки. Днями раніше президент США натякнув, що може приєднатись до зустрічі президентів України та росії у Стамбулі, якщо така відбудеться.

Американські ЗМІ пишуть, що Трамп вирушить до Стамбула лише якщо там буде владімір путін, натомість російські медіа заявляють, що путін загалом погодиться поїхати до Туреччини лише якщо там буде присутній Трамп.

Напередодні повідомлялось, що до Стамбула вирушать спецпосланники президента США Стів Віткофф та Кіт Келлог, які будуть спостерігати за перебігом переговорів.