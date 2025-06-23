Генсек НАТО обіцяє "важливі формулювання" про Україну в декларації саміту Альянсу

Буде окреме одне засідання з 32 лідерами.

В підсумковій заяві саміту НАТО в Гаазі, що пройде 24 і 25 червня, будуть і важливі формулювання щодо України.

Про стало відомо із пресконференції генсека НАТО Марка Рютте.

Генсека спитали, чи не залишиться Україна "на задвірках саміту НАТО" з огляду на те, що її не згадуватимуть у підсумковій декларації. При цьому не планується і проведення Ради Україна-НАТО.

"Ви знайдете в комюніке, яке зараз узгоджене послами, тобто Північноатлантичною радою, важливі формулювання щодо України, включно з пов'язаними з витратами на оборону на період до 2035 року і необхідність того, щоб Україна продовжувала боротьбу. Це чітке зобов'язання союзників", - заявив Рютте.

Він додав, що під час саміту відбудеться одне засідання з 32 лідерами, які братимуть участь у саміті.

Крім того, буде окреме засідання з ЄС і багато невеликих засідань, тому президент України Володимир Зеленський візьме участь у різних форматах.

Вчора ми повідомляли, що на саміті НАТО скасували обговорення війни в Україні.