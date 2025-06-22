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На саміті НАТО скасували обговорення війни в України

22 червня 2025, 10:35
На саміті НАТО скасували обговорення війни в України
Фото: з вільного доступу
Це чергова поступка адміністрації Трампа, яка обіцяла за лічені дні закінчити війну.

На саміті НАТО в Гаазі, який пройде 24-25 черян, в останню хвилину скасували обговорення війни в Україні на тлі зміненого графіку зустрічей президента США Дональда Трампа. 

Про це повідомляє медіа організація Politico.

Представники НАТО погодили скоротити порядок денний, де не буде довгих комюніке, а лише короткі заяви щодо нових зобов'язань.

Скорочений графік НАТО передбачає такі події:

  • вітальну вечерю в замку голландської королівської родини,

  • одне засідання Північноатлантичної ради.

Раніше відбувалось дві чи три основні події крім вечері з королівською родиною.

Наразі не зрозуміло, чи буде присутній президент України Володимир Зеленський, який був запрошений тільки на вечерю з нагоди відкриття саміту у вівторок, 24 червня.

Через скорочення тривалості та кількості заходів, на саміті не буде засідання Ради НАТО з питань України.

Це чергова поступка США, попри заклики деяких союзників провести таке засідання, Вашингтон не зацікавлений в посиленні уваги до війни, яку Трамп не зміг завершити на тлі своїх передвиборчих обіцянок.

Ми такодж писали, що Зеленський не знає, чи поїде на саміт НАТО.

 

СШАвійнаНАТО

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