Зеленський не знає, чи поїде на саміт НАТО

Захід відбудеться 24 і 25 червня в нідерландському місті Гаага.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що ще не знає, чи поїде на саміт НАТО в Гаазі, який пройде вже наступного тижня.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами, цитує Суспільне.

Зеленський зазначив, що його поїздка не залежить від того, чи буде на полях саміту зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а рішення, чи їхати на саміт, глава держави ухвалить напередодні.

"По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж таки вірогідність велика. Насправді, вирішу напередодні", – сказав він.

За словами Зеленського, він безумовно, хоче провести кілька зустрічей, і є відповідні запрошення і від короля, і від прем'єра Нідерландів.

"Нідерланди справді дуже підтримують нас. І тому для мене дуже, дуже важливо, що він запросив мене. У мене значна програма може бути, зокрема і зустрічей. І, звісно, дуже важлива зустріч із президентом Трампом. Безумовно", – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що є пропозиція тристоронньої зустрічі за участі керівництва НАТО, ЄС і України. Також, за словами президента, на полях саміту НАТО Україна вже має окремо від лідерів заплановані зустрічі міністрів закордонних справ всіх країн НАТО та України, а також міністрів оборонної промисловості всіх країн і України.

Саміт НАТО у Гаазі пройде в короткому форматі, адже в Альянсі намагаються організувати зустріч так, щоб вона вдовільнила Трампа.

Нагалаємо, що цього тижня Трамп достроково покинув саміт G7 і не зустрівся із Зеленським.