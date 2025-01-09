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ПОЛІТИКА

Генсек НАТО: Позиція України визначить результат майбутніх переговорів

09 січня 2025, 16:30
Генсек НАТО: Позиція України визначить результат майбутніх переговорів
Він наголосив, що за підсумками переговорів важливо переконатися, що досягнута угода буде вигідною.

Україна повинна була у найсильнішій можливій позиції, коли вона вирішить сісти за стіл переговорів з рф. У цьому полягає глобальний геополітичний контекст.

Про це повідомляє заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час засідання у форматі "Рамштайн".

"Глобальний контекст полягає в тому, що ми маємо вивести Україну в найкраще можливе становище. Щоб одного разу, коли з ініціативи України розпочнуться переговори про те, як вирішити цей конфлікт, вони будуть у найкращій позиції для цього", - сказав Рютте.

Він наголосив, що за підсумками переговорів важливо переконатися, що досягнута угода буде вигідною. Адже якщо такої угоди не буде досягнуто, за цим уважно спостерігатимуть у Китаї, Північній Кореї, Ірані і росії.

"Весь світ дивиться. Отже, ми маємо переконатися, що Україна опинилася в найкращому становищі. І не варто забувати, що тут на кону геополітичний контекст", - підкреслив генсек НАТО.

Нагадаємо, що американські і українські чиновники вважають, що мирні переговори між Києвом та москвою можуть відбутися у першій половині поточного року.

Журналісти також зазначають, що президент США Джо Байден мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Римі для, ймовірно, останньої зустрічі, але пізно ввечері в середу Білий дім оголосив, що скасовує поїздку, щоб зосередитися на ліквідації лісових пожеж, що вирують у Каліфорнії.

війнаНАТОМарк Рюттепереговори з рф

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