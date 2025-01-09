США та Україна прогнозують переговори з москвою у 2025 році

"США та союзники намагаються посилити позиції Києва напередодні потенційних переговорів".

Американські і українські чиновники вважають, що мирні переговори між Києвом та москвою можуть відбутися у першій половині поточного року.

Про це повідомляє CNN.

"Представники адміністрації США стверджують, що і американська, і українська адміністрації очікували, що переговори з москвою можуть відбутися в першій половині 2025 року - незалежно від того, хто переможе на виборах у США - і їхня мета полягала в тому, щоб ще більше посилити позиції України напередодні потенційних переговорів", – йдеться у матеріалі.

Журналісти також зазначають, що президент США Джо Байден мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Римі для, ймовірно, останньої зустрічі, але пізно ввечері в середу Білий дім оголосив, що скасовує поїздку, щоб зосередитися на ліквідації лісових пожеж, що вирують у Каліфорнії.

За словами американських чиновників, запаси зброї та боєприпасів в Україні наразі стабільні, хоча США вважають, що в Україні існують серйозні проблеми з кадрами. Очікується, що вся решта грошей, виділених Конгресом для України, буде надана. Це, однак, не означає, що всі президентські повноваження щодо підтримки України будуть використані до того часу, як президент Джо Байден піде з посади.

Американські урядовці кажуть, що санкції, запроваджені США проти росії, сприяли значному ослабленню російської економіки - з нинішнім стрімким зростанням інфляції та відсоткових ставок, а також зниженням здатності росії до економічної конкуренції в довгостроковій перспективі. Останні санкції, які, як очікується, будуть оголошені, але цілі яких незрозумілі, обговорюються - але не координуються - з новими посадовими особами Трампа, незважаючи на те, що наступна адміністрація буде відповідальною за їхнє застосування.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів доларів.