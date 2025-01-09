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ПОЛІТИКА

США та Україна прогнозують переговори з москвою у 2025 році

09 січня 2025, 15:12
США та Україна прогнозують переговори з москвою у 2025 році
Колаж zn.ua
"США та союзники намагаються посилити позиції Києва напередодні потенційних переговорів".

Американські і українські чиновники вважають, що мирні переговори між Києвом та москвою можуть відбутися у першій половині поточного року.

Про це повідомляє CNN.

"Представники адміністрації США стверджують, що і американська, і українська адміністрації очікували, що переговори з москвою можуть відбутися в першій половині 2025 року - незалежно від того, хто переможе на виборах у США - і їхня мета полягала в тому, щоб ще більше посилити позиції України напередодні потенційних переговорів", – йдеться у матеріалі.

Журналісти також зазначають, що президент США Джо Байден мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Римі для, ймовірно, останньої зустрічі, але пізно ввечері в середу Білий дім оголосив, що скасовує поїздку, щоб зосередитися на ліквідації лісових пожеж, що вирують у Каліфорнії.

За словами американських чиновників, запаси зброї та боєприпасів в Україні наразі стабільні, хоча США вважають, що в Україні існують серйозні проблеми з кадрами. Очікується, що вся решта грошей, виділених Конгресом для України, буде надана. Це, однак, не означає, що всі президентські повноваження щодо підтримки України будуть використані до того часу, як президент Джо Байден піде з посади.

Американські урядовці кажуть, що санкції, запроваджені США проти росії, сприяли значному ослабленню російської економіки - з нинішнім стрімким зростанням інфляції та відсоткових ставок, а також зниженням здатності росії до економічної конкуренції в довгостроковій перспективі. Останні санкції, які, як очікується, будуть оголошені, але цілі яких незрозумілі, обговорюються - але не координуються - з новими посадовими особами Трампа, незважаючи на те, що наступна адміністрація буде відповідальною за їхнє застосування.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів доларів.

СШАвійнапереговори з рф

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