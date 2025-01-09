В адміністрації Байдена оголосили останній пакет допомоги Україні

Допомога включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони.

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів доларів.

Про це йдеться в заяві міністра оборони США Ллойда Остіна.

Глава Пентагону виступив у Німеччині куди прибув, щоб востаннє очолити контактну групу з питань оборони України "Рамштайн" та оголосив про військову допомогу.

Це останній пакет військової допомоги Києву за часів адміністрації президента США Джо Байдена.

"Допомога включає додаткові ракети для української ППО, більше снарядів та більше ракет класу "повітря-земля" та іншого обладнання для підтримки українських F-16", - заявив Остін.

Він додав, щр основна істина полягає в тому, що боротьба України є важливою для всіх союзників.

"Тут, у "Рамштайні", я сповнений рішучості зробити все можливе, щоб допомогти Україні жити в умовах свободи та безпеки - і створити справедливіший і гідніший світ. І наша спільна робота має тривати", - сказав міністр.

Він сказав, що очолювати цю Контактну групу було однією з найбільших почестей у його житті та додав, що "з нетерпінням чекає на ще одну дуже продуктивну зустріч".

"Як я сказав тут, на "Рамштайні", на нашій першій зустрічі у квітні 2022 року, війна путіна є викликом вільним людям у всьому світі. І ми всі зацікавлені в тому, щоб автократи не могли ставити свої імперські амбіції вище за основні права вільних і суверенних народів. Україна веде справедливу війну самооборони. І це одна з найбільших справ нашого часу", - зазначив глава Пентагону.

Раніше ми писали, що сьогодні, 9 січня, на "Рамштайні" погодили плани підтримки Києва до 2027 року.