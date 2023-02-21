Генсек НАТО прокоментував призупинення участі рф у Договорі про стратегічні озброєння

У НАТО розчаровані заявою росії про вихід із Договору про стратегічні наступальні озброєння і закликають її переглянути своє рішення

У НАТО розчаровані рішенням рф про вихід з Договору про стратегічні наступальні озброєння, бо це демонтує усю глобальну архітектуру контролю.



Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга під час брифінгу після зустрічі Україна-НАТО-ЄС.

"Я шкодую про рішення росії призупинити свою участь у Договорі про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. З сьогоднішнім рішенням уся архітектура контролю над озброєннями демонтована. Я наполегливо закликаю рф переглянути це рішення та повернутися до дотримання існуючої угоди", - заявив генсек. НАТО.



Нагадаємо, російський диктатор путін під час звернення до федеральних зборів знову вдався до ядерних погроз, заявивши, що готовий відновити випробування ядерної зброї.