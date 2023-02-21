росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння — путін

росія вирішила призупинити участь у Договорі про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

російський диктатор володимир путін заявив, що росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Про це заявив президент рф путін під час звернення до федеральних зборів.

"Змушений заявити сьогодні про те, що росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Повторю: не виходить із договору, ні, а саме призупиняє свою участь. Але перш ніж повернутися до обговорення цього питання, ми маємо для себе зрозуміти, на що все-таки претендують такі країни Північноатлантичного альянсу, як Франція і Велика Британія, і як ми будемо враховувати їхні стратегічні арсенали. Тобто сукупний потенційний удар Альянсу. Вони зараз своєю заявою зробили по суті заявку на участь у цьому процесі. Ну, слава Богу. Давайте, ми не проти. Не потрібно тільки намагатися знову всім брехати, робити з себе поборника миру і розрядки", - заявив диктатор.

Зазначимо, що договір, що підписаний між росією та США, передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників.

Нагадаємо, путін звинуватив Захід у розпалюванні глобальної війни з метою знищення росії.