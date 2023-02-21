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ПОЛІТИКА

путін звинувачує Україну у намірах вдарити по окупованому Криму

21 лютого 2023, 11:46
путін звинувачує Україну у намірах вдарити по окупованому Криму
Фото: reuters
Президент росії путін під час свого послання до Федеральних зборів у вівторок, 21 лютого, заявив, що саме Україна розв'язала війну.

путін жаліється, що Україна відкрито заявляє про намір відвоювати півострів.

Про це повідомляє російський диктатор у зверненні до Федеральних зборів.

"Ті, хто спланували нову атаку на Донецьк, на Донбас, чітко розуміли, що наступна мета - удар по Криму, ми це знали та розуміли, а Київ про це відкрито каже", - заявив Путін.

Також глава Кремля цинічно заявив про "захист своїх людей і свого будинку".

"Це вони розв'язали війну, а ми використовуємо силу, сили, щоб її зупинити. росія крок за кроком, послідовно вирішуватиме завдання, що стоять перед нею", - сказав путін.

Зокрема, путін стверджує, що одним із доказів є переговори України із Заходом щодо "постачання систем ППО, бойових літаків та іншої техніки" до 2022 року".

"Україна поневолена Заходом, вони готували її до великої війни", - заявив путін, зробивши випад у бік мінських домовленостей, які назвав блефом, хоча нещодавно його екс-радник визнав, що у Кремлі заздалегідь не збиралися їх дотримуватися зі свого боку.

Також путін вкотре обурився розширенням НАТО та діями країн Європи, спрямованими на прикриття парасолькою неба від загроз із росії.

При цьому президент рф упевнений, що на Заході мають намір "перевести локальний конфлікт у фазу глобального протистояння" та пообіцяв "відповідним чином на це реагувати".

Нагадаємо, що незабаром путін може оголосити про нову мобілізацію у рф.

війнаПутінзвернення

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