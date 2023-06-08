Генсек НАТО відвідає США наступного тижня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Вашингтон 12-13 червня.

Столтенберг проведе зустріч із президентом США Джо Байденом і державним секретарем Ентоні Блінкеном.

Про це пише сайт альянсу.

"Він проведе зустріч із президентом США Джо Байденом, державним секретарем США Ентоні Блінкеном і членами Групи спостерігачів за діяльністю НАТО сенату США", - написано в заяві.

Крім того, на 13 червня запланована спільна заява Столтенберга і Блінкена.