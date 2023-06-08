Генсек НАТО відвідає США наступного тижня
08 червня 2023, 08:03
Фото: 5 канал
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Вашингтон 12-13 червня.
Столтенберг проведе зустріч із президентом США Джо Байденом і державним секретарем Ентоні Блінкеном.
Про це пише сайт альянсу.
"Він проведе зустріч із президентом США Джо Байденом, державним секретарем США Ентоні Блінкеном і членами Групи спостерігачів за діяльністю НАТО сенату США", - написано в заяві.
Крім того, на 13 червня запланована спільна заява Столтенберга і Блінкена.
Вчора президент Литви заяивив, що майбутнє України – в НАТО, її не можна залишати в сірій зоні.