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Генсек НАТО відвідає США наступного тижня

08 червня 2023, 08:03
Генсек НАТО відвідає США наступного тижня
Фото: 5 канал
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Вашингтон 12-13 червня.

Столтенберг проведе зустріч із президентом США Джо Байденом і державним секретарем Ентоні Блінкеном. 

Про це пише сайт альянсу.

"Він проведе зустріч із президентом США Джо Байденом, державним секретарем США Ентоні Блінкеном і членами Групи спостерігачів за діяльністю НАТО сенату США", - написано в заяві.

Крім того, на 13 червня запланована спільна заява Столтенберга і Блінкена.

Вчора президент Литви заяивив, що майбутнє України – в НАТО, її не можна залишати в сірій зоні.
СШАНАТОгенсек

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