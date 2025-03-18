Генсек НАТО вірить у здатність Трампа досягти мирної угоди в Україні

За словами Рютте, президент США добре знає путіна.

Генсек НАТО Марк Рютте "повністю вірить" у здатність президента США Дональда Трампа досягти тривалої мирної угоди в Україні.

Про це він сказав у коментарі CNN перед запланованою розмовою Трампа з очільником кремля владіміром путіним.

За його словами, те, що представники України та США погодили пропозицію про припинення вогню в Саудівській Аравії минулого тижня, є "чудовим". Рютте також не вважає, що Трамп забагато довіряє путіну.

"Він дуже добре знає президента путіна з його першого терміну, тому він знає, як він повинен переконатися, що він може досягти угоди", — сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, сьогодні пройде розмова Трампа з путіним.

Трамп намагатиметься переконати російського диктатора путіна погодитися на 30-денне припинення вогню в Україні. Однак, путін, скоріш за все, в обмін на згоду вимагатиме територіальних та інших поступок від України.