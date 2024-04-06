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Генсек НАТО: Захід стикається з "авторитарним" альянсом

06 квітня 2024, 20:58
Генсек НАТО: Захід стикається з
Фото: 5 канал
"Альянс авторитарних держав" все тісніше співпрацює проти західних демократій, попередив глава НАТО Єнс Столтенберг.

Про це пише британська телерадіокомпанія BBC.

Генсек НАТО впевнений, що союзники по Альянсу погодять довгострокову угоду про фінансування України до липня, коли відбудеться Вашингтонський саміт. 

Останніми днями Столтенберг намагається переконати інші країни виділити більше коштів на військові зусилля в Україні. Для цього створити п'ятирічний фонд внесків у розмірі 100 млрд євро.

"Він сказав, що впевнений, що угода буде досягнута до липня, попри те, що деякі країни цього тижня висловили сумніви", - пише BBC. 

Столтенберг сказав, що довгострокова підтримка України є життєво важливою зараз, а також для відновлення країни після конфлікту. 

"Навіть якщо ми віримо і сподіваємося, що війна закінчиться в найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію", - додав він.

За його словами, ця підтримка є вкрай важливою для того, щоб відбити російські війська в Україні та змусити путіна відмовитися від своїх цілей щодо окупації. 

Разом з тим, він припустив, що зрештою Україні також доведеться піти на поступки, однак лише вона вирішуватиме на які саме.

"Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їм змогу бути в такому становищі, коли вони дійсно досягнуть прийнятного результату за столом переговорів", - сказав він. 

І додав, що не закликає Україну йти на поступки зараз і що cправжній мир буде досягнутий, коли Україна переможе.

Днями Столтенбер сказав, що ситуація на полі бою складна: є два сценарії розвитку війни в Україні.

НАТОЄнс Столтенбергпідтримка України

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