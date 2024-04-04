Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ситуація на полі бою складна: є два сценарії розвитку війни в Україні – Столтенберг

04 квітня 2024, 19:49
Ситуація на полі бою складна: є два сценарії розвитку війни в Україні – Столтенберг
stoltenberg nato столтенберг нато
Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що подальші бойові дії в Україні можуть розвиватись за двома сценаріями залежно від того, чи зможуть союзники в НАТО об’єднатись для допомоги Києву.

Про це генсек заявив на прес-конференції після засідання Ради Україна-НАТО, повідомляє Європейська правда.

Генеральний секретар НАТО вважає ситуацію на полі бою в Україні складною. 

Він додав, що росія зараз продовжує просуватись вздовж лінії фронту і мобілізує людей в армію. 

Проте  москва "готова жертвувати людьми і зброєю для мінімальних досягнень".

"Але це серйозно. По суті, є два можливі сценарії. Перший: союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки, Україна зможе відбити більше території. Другий сценарій: ми не зможемо цього зробити, і є реальний ризик, що росія захопить ще більше територій і ми будемо в ще небезпечнішій ситуації", – сказав Столтенберг.

За його словами, єдиний шлях досягти справедливого і тривалого миру для України – це наявність сильних Збройних Сил України.

"Бо це єдиний спосіб переконати путіна, що він не переможе на полі бою. І це єдиний шлях переконати його в тому, що він має сісти за стіл переговорів і домовитись про певне прийнятне рішення, в якому Україна бере гору як суверенна й незалежна держава. Я твердо переконаний, що це можливо", - підсумував Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО на зустрічах у Брюсселі сказав, що деякі члени Альянсу пообіцяли пошукати у своїх запасах додаткові засоби протиповітряної оборони для України.

 
Єнс Столтенбергсценарії війни

Останні матеріали

Трамп, порно і росіяни. Як рятували соцмережу Трампа від банкрутства – The Guardian
Політика
Трамп, порно і росіяни. Як рятували соцмережу Трампа від банкрутства – The Guardian
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 16:50
Просто вибори? Чому єдина народжена в Україні американська конгресвумен не голосуватиме за пакет допомоги Україні – Wall Street Journal та NBC News
Політика
Просто вибори? Чому єдина народжена в Україні американська конгресвумен не голосуватиме за пакет допомоги Україні – Wall Street Journal та NBC News
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 12:50
Медведчук і
Політика
Медведчук і "Голос Європи". путін використовує корупцію як зброю, щоб послабити Європу зсередини – Atlantic Council
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 09:01
Друзі росії просять ЄС залишити заморожені активи в спокої. Експерти побоюються, що росія може виграти принаймні в судах – Politico
Політика
Друзі росії просять ЄС залишити заморожені активи в спокої. Експерти побоюються, що росія може виграти принаймні в судах – Politico
Переклад iPress – 03 квітня 2024, 16:20
Вимірювання російського успіху в 2024 році. І як нам спровокувати її поразку? – Мік Раян
Cуспільство
Вимірювання російського успіху в 2024 році. І як нам спровокувати її поразку? – Мік Раян
Переклад iPress – 03 квітня 2024, 12:13
Припинити самообман. Чи є ядерне стримування етичним і законним? – Лоуренс Фрідман
Політика
Припинити самообман. Чи є ядерне стримування етичним і законним? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 03 квітня 2024, 08:23
Лазівки в санкціях. Як росіяни використовують криптовалюту tether для тіньової торгівлі деталями для зброї – WSJ
Політика
Лазівки в санкціях. Як росіяни використовують криптовалюту tether для тіньової торгівлі деталями для зброї – WSJ
Переклад iPress – 02 квітня 2024, 16:36
Ердоган зазнав першої суттєвої поразки за два десятиліття. Чи його ера добігає кінця? – західні ЗМІ
Політика
Ердоган зазнав першої суттєвої поразки за два десятиліття. Чи його ера добігає кінця? – західні ЗМІ
Переклад iPress – 02 квітня 2024, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється