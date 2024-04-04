Ситуація на полі бою складна: є два сценарії розвитку війни в Україні – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що подальші бойові дії в Україні можуть розвиватись за двома сценаріями залежно від того, чи зможуть союзники в НАТО об’єднатись для допомоги Києву.

Про це генсек заявив на прес-конференції після засідання Ради Україна-НАТО, повідомляє Європейська правда.

Генеральний секретар НАТО вважає ситуацію на полі бою в Україні складною.

Він додав, що росія зараз продовжує просуватись вздовж лінії фронту і мобілізує людей в армію.

Проте москва "готова жертвувати людьми і зброєю для мінімальних досягнень".

"Але це серйозно. По суті, є два можливі сценарії. Перший: союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки, Україна зможе відбити більше території. Другий сценарій: ми не зможемо цього зробити, і є реальний ризик, що росія захопить ще більше територій і ми будемо в ще небезпечнішій ситуації", – сказав Столтенберг.

За його словами, єдиний шлях досягти справедливого і тривалого миру для України – це наявність сильних Збройних Сил України.

"Бо це єдиний спосіб переконати путіна, що він не переможе на полі бою. І це єдиний шлях переконати його в тому, що він має сісти за стіл переговорів і домовитись про певне прийнятне рішення, в якому Україна бере гору як суверенна й незалежна держава. Я твердо переконаний, що це можливо", - підсумував Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО на зустрічах у Брюсселі сказав, що деякі члени Альянсу пообіцяли пошукати у своїх запасах додаткові засоби протиповітряної оборони для України.