Країни НАТО поставлять Україні більше ППО – Столтенберг

Держави, які не мають в наявності протиповітряну оборону обіцяють виділити кошти чи купити нові системи для України.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу за підсумками засідання Ради Україна-НАТО.

За словами генсека, на засіданні Ради Україна-НАТО кілька союзників по Альянсу взяли на себе конкретні зобов'язання, які, як він очікує, будуть оголошені найближчим часом.

Стлтенберг додав, що країни, які не мають систем протиповітряної оборони, замість цього пообіцяли фінансову підтримку.

За його словами, президент Володимир Зеленський поінформував міністрів оборони країн-членів НАТО про ситуацію на полі бою і про критичні потреби України у додаткових системах ППО.

"Міністри оборони НАТО погодились активізуватися та надати подальшу військову підтримку, у тому числі більше систем протиповітряної оборони. НАТО визначило наявні спроможності в усьому Альянсі. Є системи, які можна зробити доступними для України. Тож, я очікую нові оголошення щодо засобів протиповітряної оборони незабаром", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО він привітав зусилля Німеччини, у тому числі нещодавнє рішення додаткову систему Patriot до України. Як сказав Столтенберг, окрім "Петріотів", існують й інші системи, які союзники можуть надати, у тому числі SAMP/T.