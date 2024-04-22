Столтенберг розповів, як затримка у допомозі Україні відбилась на полі бою

Столтенберг заявив, що затримка з допомогою США Україні мала наслідки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що схвалення Палатою представників Конгресу США пакета військової допомоги Україні не було запізнілим, але затримка мала реальні наслідки.

Про це генсек НАТО сказав в інтерв’ю телеканалу MSNBC.

Столтенберг зазначив, що ситуація на полі бою в Україні є наразі складною, оскільки російські окупаційні війська, зокрема, мають перевагу в боєприпасах, тоді як українські сили змушені їх економити.

"Українці вже чотири місяці гірше озброєні. У росіян було набагато більше боєприпасів, а Україна була змушена нормувати їхнє використання. Але ще не пізно. Українці продемонстрували величезну майстерність у захисті своєї країни", – підкреслив генсек НАТО.

Він також прокоментував публікацію видання Politico щодо можливої відправки додаткових військових радників США до України.

За словами Столтенберга, досі немає планів щодо бойової присутності НАТО в Україні, однак країни Альянсу мають право допомагати Україні і це не робить НАТО стороною конфлікту.

"Але, звичайно, у кількох союзників по НАТО є чоловіки і жінки у військовій формі в посольствах, які дають поради", – додав він.

Нагадаємо, що у суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.