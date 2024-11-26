Генсек НАТО закликає посилити допомогу Україні та змінити хід війни

За його словами, країнам НАТО необхідно забезпечити Україну критично важливою протиповітряною обороною.

Країни НАТО допомогли Україні вистояти у повномасштабній війні з росією. Але зараз потрібно змінити траєкторію конфлікту.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє The Guardian.

"Наша підтримка України допомогла їй вистояти у боротьбі, але нам треба йти далі, щоб змінити траєкторію конфлікту", - зазначив генсек.

За його словами, країнам НАТО необхідно забезпечити Україну критично важливою протиповітряною обороною та виконати всі зобов'язання, взяті на саміті Альянсу у Вашингтоні.

"Нове командування, командування НАТО з координації допомоги в галузі безпеки та навчання (NSATU), фінансове зобов'язання у розмірі 40 мільярдів євро у 2024 році та подальші заходи щодо зближення України з НАТО", - уточнив Рютте.

Також генсек наголосив, що в НАТО дуже важливо збільшити інвестиції та виробництво у збройовій промисловості.

Парламентська асамблея Альянсу ухвалила резолюцію, окремим пунктом у якій закликала членів НАТО надати Україні ракети середньої дальності.