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Генсек НАТО закликає Вашингтон до "гнучкості" для відновлення поставок зброї Києву

05 липня 2025, 14:22
Генсек НАТО закликає Вашингтон до
Фото: U.S. DepartmentofDefense
Американська зброя має вирішальне значення для колективної оборони.

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте сподівається, що США відновлять призупинене постачання Україні зброї.

Про це він сказав журналістам у пʼятницю під час візиту до військового штабу НАТО в бельгійському Монсі, передає Bloomberg.

Рютте зазначив, що США мають гарантувати підтримання своїх запасів зброї на належному рівні, "оскільки вони мають вирішальне значення для нашої колективної оборони".

"Водночас, звичайно, ми сподіваємося на гнучкість (США. – Ред.), ми маємо також переконатися, що Україна може досягати прогресу", – додав він.

Тому, розуміючи небажання кремля працювати над припиненням вогню союзники НАТО повинні "бути впевнені", що Україна "має все необхідне, щоб продовжувати боротьбу", наголосив генсек.

Цього тижня глава Пентагону зупинив постачання зброї Україні попри відсутність загрози запасам США.

 

СШАвійна

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