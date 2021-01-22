Генсек НАТО закликав Росію продовжити ядерний договір з США
Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив на брифінгу у Брюсселі.
"Я вітаю оголошення президента Байдена і його наміри шукати продовження договору Новий СТАРТ (договір про скорочення ядерної зброї між США та РФ. - Ред.). я неодноразово говорив, що ми не повинні опинитися в ситуації, коли не буде обмежень і не буде домовленості щодо ядерних боєголовок. Продовження договору важливе, тому що без цього він перестане діяти 15 лютого", - сказав Столтеберг.
Він зазначив, що всі союзники НАТО підтримують договір, тому що він важливий для збереження миру у світі, і нагадав, що про Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між США та Росією, який перестав діяти у 2019 році, коли обидві сторони офіційно з нього вийшли.
"Продовження договору Новий СТАРТ - не кінець, це має стати початком відновлення зусиль зі зміцнення міжнародного контролю за озброєнням. Я закликаю Росію позитивно відповісти на пропозицію США", - сказав генсек.
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