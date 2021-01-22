Генсек НАТО закликав Росію продовжити ядерний договір з США

Всі союзники НАТО підтримують договір, тому що він важливий для збереження миру у світі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію погодитися на пропозицію Сполучених Штатів щодо продовження дії договору про скорочення ядерної зброї між двома країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив на брифінгу у Брюсселі.

"Я вітаю оголошення президента Байдена і його наміри шукати продовження договору Новий СТАРТ (договір про скорочення ядерної зброї між США та РФ. - Ред.). я неодноразово говорив, що ми не повинні опинитися в ситуації, коли не буде обмежень і не буде домовленості щодо ядерних боєголовок. Продовження договору важливе, тому що без цього він перестане діяти 15 лютого", - сказав Столтеберг.

Він зазначив, що всі союзники НАТО підтримують договір, тому що він важливий для збереження миру у світі, і нагадав, що про Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між США та Росією, який перестав діяти у 2019 році, коли обидві сторони офіційно з нього вийшли.

"Продовження договору Новий СТАРТ - не кінець, це має стати початком відновлення зусиль зі зміцнення міжнародного контролю за озброєнням. Я закликаю Росію позитивно відповісти на пропозицію США", - сказав генсек.

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