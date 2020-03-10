В ООН засмучені повільним темпом ядерного роззброєння
«Деякі держави вбачають ядерну зброю важливою для своєї національної безпеки та виживання. Утім, знищення ядерної зброї важливе для чогось поза межами певної держави: збереження життя на цій планеті», — заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш, передає "Громадське" з посиланням на "Сіньхуа".
За словами Гуттереша, ядерне роззброєння було пріоритетом ООН від часу її створення, але через 75 років після заснування Організації та страхітливого бомбардування Хіросіми та Нагасакі світ продовжує жити у тіні ядерної катастрофи.
Він додав, що посилення напруження між державами, які володіють ядерною зброєю, підвищило ядерні ризики, а модернізація арсеналів перевела гонитву озброєння із категорії просто кількості боєголовок до «швидшої, прихованішої та точнішої зброї».
Генсек також звернув увагу, що кошти, які витрачають на оновлення ядерних арсеналів, вражають.
До теми: Папа Римський, який відвідав Нагасакі та Хіросіму, закликав світ позбутися ядерної зброї
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