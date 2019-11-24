Папа Римський, який відвідав Нагасакі та Хіросіму, закликав світ позбутися ядерної зброї

Також в Хіросімі Франциск провів зустріч із кількома людьми, що пережили атомне бомбардування міста 6 серпня 1945 року. У промові біля Меморіалу миру понтифік заявив, що схиляє голову перед силою і гідністю" людей, які зуміли вижити в цій катастрофі.

Папа римський Франциск, який прибув у неділю в японське місто Хіросіма, закликав світ за жодних обставин не вдаватися до використання ядерної зброї, "З почуттям глибокого переконання я знову кажу, що використання ядерної енергії у військових цілях сьогодні, більше ніж колись, - це злочин не тільки проти гідності людей, а й проти будь-якого можливого майбутнього нашого спільного дому", - наводять західні ЗМІ слова понтифіка, сказані на виступі біля Меморіалу миру в Хіросімі.

Папа Римський перебуває в Японії з чотириденним візитом. Раніше в неділю він побував у Нагасакі, який також зазнав атомного бомбардування в 1945 році. Під час перебування в цьому місті понтифік закликав міжнародне співтовариство позбутися ядерної зброї.

Літаки американських ВПС скинули атомні бомби "Малюк" і "Товстун" на міста Хіросіму і Нагасакі в західній частині Японії 6 і 9 серпня 1945 року, на завершальному етапі Другої світової війни. Унаслідок бомбардування Хіросіми і променевої хвороби, що стала його наслідком, загинули близько 130 тис. осіб, а за даними адміністрації Нагасакі, загалом з моменту бомбардування і донині в Нагасакі від наслідків вибуху померли 74 тис. людей.

<a data-cke-saved-href="http://Папа римський Франциск, який прибув у неділю в японське місто Хіросіма, закликав світ за жодних обставин не вдаватися до використання ядерної зброї. " href="http://Папа римський Франциск, який прибув у неділю в японське місто Хіросіма, закликав світ за жодних обставин не вдаватися до використання ядерної зброї. " З="" почуттям="" глибокого="" переконання="" я="" знову="" кажу,="" що="" використання="" ядерної="" енергії="" у="" військових="" цілях="" сьогодні,="" більше="" ніж="" колись,="" -="" це="" злочин="" не="" тільки="" проти="" гідності="" людей,="" а="" й="" будь-якого="" можливого="" майбутнього="" нашого="" спільного="" дому",="" наводять="" західні="" ЗМІ="" слова="" понтифіка,="" сказані="" на="" виступі="" біля="" Меморіалу="" миру="" в="" Хіросімі.="" Також="" Хіросімі="" Франциск="" провів="" зустріч="" із="" кількома="" людьми,="" пережили="" атомне="" бомбардування="" міста="" 6="" серпня="" 1945="" року.="" У="" промові="" понтифік="" заявив,="" схиляє="" голову="" перед="" силою="" і="" гідністю"="" які="" зуміли="" вижити="" цій="" катастрофі.="" Папа="" Римський="" перебуває="" Японії="" з="" чотириденним="" візитом.="" Раніше="" неділю="" він="" побував="" Нагасакі,="" який="" також="" зазнав="" атомного="" році.="" Під="" час="" перебування="" цьому="" місті="" закликав="" міжнародне="" співтовариство="" позбутися="" зброї.="" Уперше="" глава="" Римо-католицької="" церкви="" 1981="" році="" той="" момент="" понтифіком="" був="" Іван="" Павло="" ii.="" Відтоді="" подібних="" візитів="" до="" було.="" Літаки="" американських="" ВПС="" скинули="" атомні="" бомби="" "Малюк"="" "Товстун"="" Хіросіму="" Нагасакі="" західній="" частині="" 9="" року,="" завершальному="" етапі="" Другої="" світової="" війни.="" Унаслідок="" Хіросіми="" променевої="" хвороби,="" стала="" його="" наслідком,="" загинули="" близько="" 130="" тис.="" осіб,="" за="" даними="" адміністрації="" загалом="" моменту="" донині="" від="" наслідків="" вибуху="" померли="" 74="" людей."="">Читайте також:Індія випробувала балістичну ракету, здатну нести ядерний боєзаряд