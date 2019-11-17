Індія випробувала балістичну ракету, здатну нести ядерний боєзаряд
Ракета була запущена на дальність дві тисячі кілометрів з полігону на острові Абдул Калам біля узбережжя східного штату Орісса і з високою точністю вразила навчальну ціль, передає "Громадське".
Індія володіє балістичними ракетами від Agni-I до Agni-IV з дальністю дії 700-3,5 тисячі км, здатні нести ядерні боєголовки, а також проводить випробування балістичної ракети Agni-V, яка має радіус дії від 5 до 5,5 тисяч км.
Перше успішне випробування Agni-V було проведено 19 квітня 2012 року. Усі наступні пуски також пройшли успішно. Очікується, що в недалекому майбутньому ракета надійде на озброєння.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив готовність до розміщення американських ядерних ракет в Європі у зв'язку з припиненням дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).
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