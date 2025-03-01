Генсек НАТО закликав Зеленського налагодити відносини з Трампом

Рютте додав, що в четвер говорив з Трампом і впевнений, що він відданий тому, щоб привести Україну до міцного миру.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте порадив президенту України Володимиру Зеленському відновити відносини з Дональдом Трампом після їхньої суперечки в Білому домі 28 лютого. Він зазначив, що ця сварка була "прикрою", а без американської підтримки Україні "нікуди".

Слова генсека передає The Guardian.

"Я сказав йому це: ми повинні триматися разом — Сполучені Штати, Україна та Європа, щоб привести Україну до міцного миру", — сказав Рютте.

На запитання про те, що Зеленський сказав про свою зустріч із Трампом, Рютте відповів, що не має права цього розголошувати, проте в розмові з президентом України він зазначив, що ми дійсно повинні поважати те, що Трамп зробив для України, маючи на увазі поставку протитанкових ракет Javelin.

"Тож я сказав йому, що ми справді повинні віддати належне Трампу за те, що він зробив тоді, що Америка зробила відтоді, а також те, що Америка все ще робить", — сказав Рютте.

Рютте додав, що в четвер говорив з Трампом і впевнений, що він відданий тому, щоб привести Україну до міцного миру.

"Ми друзі, ми роками працювали разом. Я знаю, що він відданий тому, щоб привести Україну до міцного миру. Він відданий НАТО", — наголосив Рютте.

За його словами, США треба переконатися, що «ми всі разом працюємо над цим». Трамп також очікує, що європейські партнери по НАТО, зокрема Канада, будуть витрачати більше коштів і нарощувати оборонне виробництво.

Нагадаємо, на зустрічі між Зеленським, Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася словесна перепалка. Судячи з відео зустрічі, Венс звинуватив Зеленського в тому, що президент України виявляє неповагу до США і Трампа. "Пане президенте, при всій повазі. Я вважаю, що це нешанобливо, що ви прийшли до Овального кабінету і намагаєтеся розбиратися перед американськими ЗМІ", - сказав віцепрезидент США.

Президент Зеленський також вкотре наголосив, що Європа має бути за столом переговорів. За його словами, припинення вогню, яке пропонує Трамп, не є виходом. Україна ніколи не прийме просто припинення вогню без гарантій безпеки, бо Росія 25 разів порушувала подібні перемирʼя. Після цього журналісти залишили зустріч, а згодом стало відомо, що президент України достроково покинув Білий дім, Трамп заявив, що президент України не готовий до миру. Угоду країни не підписали. Після цього президент України написав в X пост, де подякував американському президенту, Конгресу і народу.