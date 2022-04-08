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Генсек ООН назвав аморальним отримання надприбутків нафтогазовими компаніями
Фото: з вільних джерел
Генеральний секретар Організації Обєднаних Націй Антоніу Гутерріш розкритикував нафтогазові компанії, які заробляють на енергетичній кризі, частково зумовленій війною в Україні.
Про це пише ВВС.
"Аморально, коли нафтові та газові компанії роблять рекордний прибуток на цій енергетичній кризі, на найбідніших людях та спільнотах", - заявив Гутерріш.
Генсек ООН закликав національні уряди збільшити податкове навантаження на нафтогазовий сектор.
Зазначається, що дві найбільші американські енергокомпанії - Chevron та Exxon Mobil - і дві європейські - французька Total та британська Shell - за останній квартал заробили близько 51 млрд доларів. Це приблизно вдвічі більше, ніж у першому кварталі 2021 року.
Загалом же найбільші нафтогазові компанії відзвітували про прибуток у майже 100 млрд доларів. Гутерріш назвав їхню політику проявом "гротескної жадібності".
Раніше iPress.ua повідомляв, що Європарламент дозволив включення атома та газу до списку екологічних видів діяльності на перехідний період.
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04 08 2022 11:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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