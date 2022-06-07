Європарламент дозволив включення атома та газу до списку екологічних видів діяльності на перехідний періо

Противники законопроєкту вважають, що його ухвалення зіграло б на руку Росії, тому що він заохочує інвестиції в газ та атом

Європейський парламент (ЄП) відхилив проект резолюції, згідно з яким запропонував накласти вето на включення атомної та газової енергетики до списку "екологічно стійких видів економічної діяльності" на перехідний період до "зеленої економіки".

На пленарній сесії ЄП у середу за цей проект резолюції, що відображав позицію екологів та прибічників якнайшвидшого згортання відносин з Росією у сфері енергетики, проголосували 278 депутатів, проти 328, утрималися 33.

Щоб накласти вето на пропозицію Єврокомісії на користь атома і газу, була потрібна абсолютна більшість у 353 депутати Європарламенту. Якщо Рада ЄС не заперечить проти пропозиції Єврокомісії до 11 липня 2022 року, то "акт про делегування таксономії" набуде чинності та застосовуватиметься з 1 січня 2023 року.

Єврокомісія (виконавча колегія ЄС) вважає, що приватні інвестиції у газову та ядерну діяльність можуть відіграти важливу роль у "зеленому" переході. Вона ухвалила 9 березня Акт про делегування таксономії. Після набуття чинності він стає знаком сталого розвитку, яким керуються інвестори.

Він пропонує включити на певних умовах, на певний час та на основі прозорості конкретні види діяльності в галузі ядерної та газової енергетики до списку екологічно стійкої економічної діяльності, що охоплюється так званою таксономією ЄС.

Акт про таксономію - це частина плану дій ЄК щодо фінансування сталого зростання, спрямований на стимулювання "зелених" інвестицій та проти "зеленого відмивання" (зловживань під приводом екологічних цілей).

14 червня більшість депутатів ЄП у комітеті з економічних та валютних питань та комітеті з навколишнього середовища, громадської охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів заперечила проти законопроекту та закликала пленарну сесію відхилити його.

"Нам потрібні величезні інвестиції у розширення відновлюваних джерел енергії, а не енергії минулого. "Зелений" курс не повинен використовуватися для фінансування енергії, що завдає шкоди навколишньому середовищу та клімату, створює некеровані ризики", - заявив Бас Ейкхаут, член двох профільних комітетів ЄП та доповідач із регулювання таксономії (системи класифікації джерел енергії у рамках "зеленого" курсу ЄС).

"Ми зіткнулися з кліматичною кризою, кризою вартості життя та війною в Україні. Це означає, що Євросоюзу терміново необхідно стати незалежним від російського урану та газу", - аргументував Ейкхаут.

Противники законопроєкту вважають, що його ухвалення зіграло б на руку Росії, тому що він заохочує інвестиції в газ та атом.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник 28 червня написав німецьким депутатам Європарламенту, попередивши, що "якщо Європейський Союз покращить умови для інвестицій у газову інфраструктуру, затвердивши делегований акт, Росія виграє. Це буде фатальним сигналом у цей важкий етап, у якому перебувають люди у моїй рідній країні".