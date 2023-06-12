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ПОЛІТИКА

Генсек ООН стурбований, що росія вийде із "зернової угоди"

12 червня 2023, 21:02
Генсек ООН стурбований, що росія вийде із
Фото: Укрінформ
росія з початку весни цього року активізувала погрози щодо "зернової угоди".

росія вже 17 липня може припинити свою участь у "зерновій угоді", яка дозволяє експортувати українські сільгосптовари Чорним морем.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє The Guardian.

"Я стурбований, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб переконатися, що можна буде зберегти Чорноморську ініціативу і водночас продовжувати роботу щодо сприяння російському експорту", - зазначив Гутерреш.

Нагадаємо, росія з початку весни цього року активізувала погрози щодо "зернової угоди". Чиновники країни-агресора заявляють, що домовленості щодо російського експорту нібито не виконуються.

Зокрема, влада рф наполягає на відновленні транзиту аміаку через Україну. Якщо цієї вимоги не виконають, то "зернова угода" припинить своє існування", заявляли раніше в МЗС рф.

Раніше повідомлялось, що країни G7 працюють над схемою боротьби з викраденням українського зерна.

ООНзернова угодавійна в Україні

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