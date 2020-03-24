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Генсек ООН закликає до глобального припинення вогню у зв’язку з пандемією

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш закликає до негайного припинення вогню у всьому світі у зв’язку з пандемією коронавірусу
"Увесь світ зіткнувся зі спільним ворогом - COVID-19. Вірус не має громадянства чи етнічної належності… Я закликаю до негайного глобального припинення вогню у всіх куточках світу. Час заморозити військові конфлікти та зосередитися на реальній війні за наші життя. Зараз людство потребує цього більше, ніж будь-коли", - зазначив Антоніо Гутерріш.
Генсек ООН закликає до глобального припинення вогню у зв’язку з пандемією Фото: gettyimages.com

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш закликає до негайного припинення вогню у всьому світі у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в офіційному відеозверенні.

"Увесь світ зіткнувся зі спільним ворогом - COVID-19. Вірус не має громадянства чи етнічної належності… Я закликаю до негайного глобального припинення вогню у всіх куточках світу. Час заморозити військові конфлікти та зосередитися на реальній війні за наші життя. Зараз людство потребує цього більше, ніж будь-коли", - зазначив Антоніо Гутерріш.

Він наголосив, що саме цивільне населення на територіях, де триває війна, є найбільш беззахисним в умовах пандемії, оскільки не має належного доступу до медичної допомоги.

Антоніо Гутерріш додав, що спеціальні посланники Генерального секретаря ООН будуть вести діалог зі сторонами конфлікту, щоб за закликом до припинення вогню настали реальні дії і на територіях, де триває війна, почали готуватися протидіяти пандемії.  

Раніше, 17 березня, ООН та 9 країн закликали сторони конфлікту у Лівії до припинення вогню, щоб уможливити підготовку до реагування на пандемію коронавірусу. З такою спільною заявою виступили Велика Британія, США, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Алжир, представництво ЄС у Лівії, Туніс та Об’єднані Арабські Емірати.

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24 03 2020 11:10
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