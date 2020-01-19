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ООН зафіксувала найнижче зростання світової економіки за десять років

Відповідно до звіту, найшвидшими темпами розвиватимуться країни Східної Азії, які слугуватимуть найвагомішим джерелом глобального зростання
"Однак у світі може спостерігатися невелике пожвавлення економічної активності у 2020 році зі зростанням на 2,5%. Але загострення відносин у торговельній сфері, фінансові потрясіння чи ескалація геополітичної напруженості можуть зірвати відновлення зростання", - сказав головний економіст ООН, помічник Генсека ООН з економічного розвитку Елліот Харріс.
ООН зафіксувала найнижче зростання світової економіки за десять років Фото: 112.ua

Під впливом тривалих торговельних суперечок зростання світової економіки у 2019 році було найнижчим за останнє десятиліття, повідомляє "Економічна правда".

Про це йдеться у звіті ООН "Всесвітня економічна ситуація та перспективи 2020 року", оприлюдненому у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Торік, за даними звіту, зростання становило 2,3%.

"Однак у світі може спостерігатися невелике пожвавлення економічної активності у 2020 році зі зростанням на 2,5%. Але загострення відносин у торговельній сфері, фінансові потрясіння чи ескалація геополітичної напруженості можуть зірвати відновлення зростання", - сказав головний економіст ООН, помічник Генсека ООН з економічного розвитку Елліот Харріс, презентуючи звіт.

За несприятливого сценарію, зазначив він, світове зростання впаде до 1,8%. Тривала слабкість глобальної економічної активності може обумовити значні перешкоди для сталого розвитку, зокрема для подолання бідності та створення належних робочих місць. 

Водночас, як сказано у звіті, "нерівність та поглиблення кліматичної кризи підживлюють невдоволення в багатьох частинах світу".

У США, "з огляду на політичну невизначеність, недостатню ділову впевненість та ослаблення фіскального стимулювання", очікується скорочення зростання ВВП з 2,2% у 2019 році до 1,7% у 2020-му.

У ЄС "виробництво, як і раніше, стримуватиметься глобальною невизначеністю, але частково це компенсуватиметься стійким зростанням приватного споживання, що дасть змогу дещо збільшити зростання ВВП з 1,4% у 2019 році до 1,6% цього року", - йдеться в документі.

Відповідно до звіту, найшвидшими темпами розвиватимуться країни Східної Азії, які слугуватимуть найвагомішим джерелом глобального зростання. У Китаї прогнозується поступове уповільнення зростання ВВП з 6,1% у 2019 році до 6% у 2020-му та 5,9% - у 2021 році.

Очікується також деяке зростання економіки у великих країнах, що розвиваються, зокрема Бразилії, Індії, Мексиці, Росії та Туреччині.

На карті, де позначено динаміку ВВП на душу населення кожної країни, видно, що економічний спад очікується у Венесуелі, Аргентині, Еквадорі, Намібії, Анголі, Замбії, Судані, Ірані, Омані.

Україна позначена як територія з прогнозом зростання від 2 до 5% на душу населення. Росія - від 0,5 - до 2%, Польща та Молдова - понад 5%.

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19 01 2020 14:47
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