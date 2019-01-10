Світова організація торгівлі різко погіршила прогноз на 2019 рік
Згідно з прогнозом, обсяг світової торгівлі товарами збільшиться всього на 1,2% цього року, мінімальними темпами за десять років, порівняно з очікуваними у квітні 2,6%, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Прогноз на 2020 рік також було погіршено із 3% до 2,7%. При цьому у доповіді наголошується, що знижувальні ризики залишаються високими, і прогноз на наступний рік залежить від відновлення нормальних торговельних відносин.
У 2018 році світова торгівля у сфері товарів збільшилася на 3%.
"Погіршення прогнозу для торговельної сфери бентежить, але несподіванкою воно не стало. Крім прямого впливу, торговельні конфлікти підвищують невизначеність, що призводить до того, що компанії відкладають інвестиції в підвищення продуктивності, які вкрай важливі для поліпшення стандартів життя", - заявив гендиректор СОТ Роберто Азеведо.
"Багатостороння торговельна система залишається найважливішим глобальним майданчиком для врегулювання розбіжностей і ухвалення рішень у відповідь на сучасні проблеми світової економіки", - додав Азеведо.
Згідно із прогнозом СОТ, темпи зростання світової економіки і в 2019-му, і у 2020 році становитимуть 2,3% (квітневий прогноз - 2,6%).
Раніше Україна на засіданні комітету з питань спрощення процедур торгівлі Світової організації торгівлі заявила про недотримання Росією своїх зобов'язань щодо свободи транзиту.
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