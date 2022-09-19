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Генсек ООН закликав до масштабного обмінут полонених між Україною та рф

Ольга
Матарикіна
ООН готова домогти в цьому
Генсек ООН закликав до масштабного обмінут полонених між Україною та рф Фото: Getty Images
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Україну та росію провести масштабний обмін військовополоненими у форматі "всіх на всіх".
 
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "РИА Новости" .
 
"Обмін полоненими - це позитивна річ. Це зменшує страждання самих полонених, страждання їхнім родинам. Позиція, яку я висловлював, полягає в тому, що в ідеалі було б провести обмін "усіх на всіх", щоб усунути цю драму в житті стільки людей", - заявив генсек ООН.
 
Разом з тим він не виключив, що ООН може допомогти в масштабному обміні полоненими.
 
"Зазвичай ми не беремо участі в обміні полоненими - це прерогатива МКЧХ. Звичайно, ми б хотіли, щоб росія та Україна змогли досягти якомога ширшої домовленості щодо цього", - додав Гутерреш.
 
Нагадаємо, раніше в Україні створили державний проєкт "Хочу жити", щоб допомогти російським військовим здатися в полон ЗСУ.
Крім того, президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні російських полонених менше, ніж у Росії.
Додамо, що Зеленський заявляв, що погодиться на транзит аміаку з рф лише в обмін на українських полонених.
 
 
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19 09 2022 09:13
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