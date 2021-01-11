Генсек ООН закликав припинити ставитися до природи, "як до туалету"

Наша залежність від викопних видів палива штовхає людство до краю прірви. Ми стоїмо перед суворим вибором: або ми зупинимо її, або вона зупинить нас

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав світ припинити ставитися до природи "як до туалету".

Як передає Укрінформ, у своїй промові під час відкриття саміту COP26 у Глазго Гутерреш заявив, що світ повинен кинути всі сили на те, аби удвічі скоротити викиди протягом десятиліття.

"Прийшов час сказати: досить. Досить жорстоко поводитися з біорізноманіттям. Досить вбивати себе вуглецем. Досить ставитися до природи як до туалету. Досить палити, бурити і свердлити дедалі глибше і глибше. Ми самі риємо собі могилу", - сказав він.

За словами генсека, після саміту зі зміни клімату в Парижі у 2015 році, на якому було вирішено обмежити глобальне потепління на 1,5 градуса, "було шість найспекотніших років у всій історії".

На його переконання, у цьому винна наша залежність від вугілля, газу й нафти.

"Наша залежність від викопних видів палива штовхає людство до краю прірви. Ми стоїмо перед суворим вибором: або ми зупинимо її, або вона зупинить нас", - сказав він.

Гутерреш зазначив, що країни сильно відстають від графіка щодо скорочення викидів, і планета рухається до катастрофи, якщо не будуть вжиті відповідні заходи.

За його словами, незважаючи на деякі обнадійливі ознаки прогресу, їх ще недостатньо. Дослідження, проведене ООН минулого тижня, показало, що нинішні зобов'язання щодо скорочення викидів вуглецю до 2030 року - це лише 7,5% (порівняно з 2010 роком), а не 45%, що необхідні для того, аби світ досяг мети щодо потепління на 1,5 градуса.

"Останній опублікований звіт про національно визначені внески показав, що вони, як і раніше, прирікають світ на катастрофічне підвищення температури на 2,7 градуса… Ми все одно рухаємося до кліматичної катастрофи. Навіть за найсприятливішого сценарію температура підніметься набагато вище двох градусів", - зазначив він.

За його словами, заяви про вжиті кліматичні заходи можуть створити враження, "що ми знаходимося на шляху до зміни ситуації, - це ілюзія".

До обнадійливих ознак Гутерреш відніс зобов'язання деяких країн щодо досягнення нульового рівня викидів до 2050 року, припинення міжнародного фінансування вугільної промисловості, обіцянка 700 міст стати "вуглецево нейтральними".

Громадськість, за його словами, також відіграє важливу роль у боротьбі зі зміною клімату, здійснюючи дедалі більший тиск на політиків.

"Армія дій із захисту клімату, очолювана молодими людьми, нестримна. Їх більшає. Їхні голоси лунають гучніше. І, запевняю вас, вони не збираються відступати. Я з ними", - сказав Гутерреш.

На його думку, заходи щодо клімату займають перше місце в переліку проблем, що хвилюють людей, незалежно від країни, віку та статі. "Ми повинні слухати, ми повинні діяти, ми повинні робити вибір з розумом", - додав він.

Як повідомлялося, у шотландському Глазго з 31 жовтня до 12 листопада проходить конференція ООН з питань зміни клімату COP26.

У понеділок у рамках конференції розпочався саміт світових лідерів.

У конференції беруть участь президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон. Загалом очікується участь у сесіях конференції близько 120 світових лідерів.