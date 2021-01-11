В ООН заявляють, що зміни клімату запустили екстремальні явища

Екстремальні явища – це нова норма. З'являється все більше наукових доказів того, що ці явища значною мірою спричинені антропогенною зміною клімату

Останні сім років стали найтеплішими за історію спостережень, а рівень світового океану піднявся до нового максимуму.

Про це йдеться у новій доповіді Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) ООН, опублікованій до початку Конференції ООН з питань клімату.

За словами генерального секретаря ВМО професора Петтері Тааласа, вперше за всю історію спостережень на льодовиковому піку Гренландії пішов дощ, а не сніг. А внаслідок танення льоду повільно зникають канадські льодовики.

"Екстремальні явища – це нова норма. З'являється все більше наукових доказів того, що ці явища значною мірою спричинені антропогенною зміною клімату", - наголосив Таалас.

Згідно з доповіддю, середня глобальна температура в 2021 році, за даними з січня по вересень, становила приблизно на 1,09 градуса за Цельсієм вище середнього значення за 1850–1900 роки. За прогнозами, нинішній рік виявиться шостим чи сьомим найтеплішим роком за всю історію спостережень у світі, а період з 2015 по 2021 рік буде сімома найтеплішими роками за всю історію.

Зазначається, що зміни глобального середнього рівня моря насамперед залежать від ступеня потепління океану внаслідок теплового розширення морської води та танення льоду на суші.

У період із 1993 по 2002 рік середнє глобальне підвищення рівня моря становило 2,1 мм на рік. У період з 2013 по 2021 рік цей показник становив вже 4,4 мм. В основному така тенденція була зумовлена ​​прискореною втратою маси льоду.

"Екстремальні погодні явища, що почастішали в останні десять років, часто спричиняли економічні потрясіння. Пандемія COVID-19 посилила ситуацію, внаслідок чого було нівельовано десятиріччя прогресу у справі покращення продовольчої безпеки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у попередньому звіті СМО за 2021 рік зібрано дані низки агентств ООН, національних метеорологічних та гідрологічних служб, а також прогнози провідних наукових експертів. На Конференції ООН щодо клімату, яка 31 жовтня відкрилася в Глазго, доповідь ВМО стане одним із головних документів – вона використовуватиметься як наукова база під час переговорів учасників форуму.

"Звіт ВМО про стан глобального клімату показує, що планета змінюється буквально на наших очах. Екосистеми руйнуються у всьому світі. Вчені сказали своє слово, тепер черга за політичними лідерами. КС-26 має стати переломним моментом. Ми зобов'язані діяти негайно – для захисту нашого майбутнього та порятунку людства", – заявив у відеозверненні, приуроченому до публікації доповіді, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Як повідомлялося, Конференція ООН щодо зміни клімату COP26 відкрилася у неділю, 31 жовтня, у шотландському Глазго. Робота конференції, яка триватиме до 12 листопада, розпочалася з хвилини мовчання на згадку про жертви пандемії COVID-19. Центральним заходом має стати саміт світових лідерів, який розпочнеться у понеділок.