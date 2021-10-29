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Папа Франциск звернувся до світових лідерів напередодні кліматичного саміту

Виступаючи з Ватикану для BBC Radio 4 у програмі "Thought for the Day", Папа Франциск згадав про інші кризи, зокрема пандемію COVID-19 та економічні труднощі
Папа Римський Франциск у своєму зверненні напередодні кліматичного саміту у Глазго закликав світових лідерів вжити "ефективних заходів реагування" у відповідь на ситуацію з довкіллям і дати "конкретну надію" наступним поколінням.
Папа Франциск звернувся до світових лідерів напередодні кліматичного саміту Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

Виступаючи з Ватикану для BBC Radio 4 у програмі "Thought for the Day", Папа Франциск згадав про інші кризи, зокрема пандемію COVID-19 та економічні труднощі. Він закликав світ реагувати на них радикальними рішеннями, щоб не "втратити можливості", які ці виклики створили.

"Ми можемо протистояти цим викликам відступом до ізоляціонізму, протекціонізму та експлуатації. Або ми можемо побачити у них реальний шанс на зміни", - зазначив він.

Понтифік нагадав про необхідність відновити почуття спільної відповідальності за долю світу, зазначивши, що "кожен, ким би не був, може зробити свій внесок у реагування на безпрецедентну загрозу зміни клімату і руйнування нашого спільного дому".

Як повідомлялося, 31 жовтня у Глазго під егідою ООН розпочнеться кліматична конференція СОР-26, що триватиме до 12 листопада.

Нагадаємо, що Канада хоче створити при НАТО центр по боротьбі зі змінами клімату

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29 10 2021 14:51
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