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Канада хоче створити при НАТО центр по боротьбі зі змінами клімату

Прем’єр-міністр оголосив про пропозицію Канади створити та розмістити новий Центр підвищення кваліфікації НАТО з питань клімату й безпеки, а також працювати із союзниками як рамкова держава Центру
Канада готова створити й розмістити на своїй території спеціальний Центр НАТО, який займатиметься безпековими аспектами змін клімату.
Канада хоче створити при НАТО центр по боротьбі зі змінами клімату Фото: Ukrinform
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, з такою ініціативою під час саміту НАТО виступив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
 
"Прем’єр-міністр оголосив про пропозицію Канади створити та розмістити новий Центр підвищення кваліфікації НАТО з питань клімату й безпеки, а також працювати із союзниками як рамкова держава Центру", - заявив у офісі глави канадського уряду.
 
У відомстві наголосили, що зміни клімату - "це одна із найбільших загроз сучасності, яка впливає на усі народи й глобальну безпеку".
 
"Центр забезпечуватиме Альянс централізованою локацією для збору знань та розробки ефективних методів підготовки й реагування на безпековий вплив змін клімату", - зазначили у Трюдо.
 
Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО, який розглянув шляхи подальшого зміцнення трансатлантичного партнерства та розвиток Альянсу до 2030 року.
 
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15 06 2021 09:53
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