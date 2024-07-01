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Літаки раннього попередження НАТО допомагають Україні

01 липня 2024, 14:26
Літаки раннього попередження НАТО допомагають Україні
Wikipedia
Вони в повітряному просторі Польщі спостерігають за українським небом і допомагають збирати дані для Києва.

НАТО розгорнуло літаки системи бортового попередження та контролю AWACS в повітряному просторі Польщі для спостереження за небом над Україною. 

Про це повідомляє UK Defence Journal

В Альянсі кажуть, що це розгортання підтримуватиме посилену присутність Альянсу в регіоні та відстежуватиме військову активність рф. 

"Офіційно будь-яка зібрана розвідувальна інформація надсилається лише країнам НАТО, але всі знають, що деякі з цих країн швидко діляться інформацією з Україною, дозволяючи їм протистояти майбутнім атакам. Дані західної розвідки дають Україні можливість реагувати трохи швидше", – заявив колишній офіцер RAF на умовах анонімності.

"Оскільки незаконна війна Росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати й захищати кожен дюйм території Альянсу", - сказала офіційний представник НАТО Оана Лунгеску під час подібного розгортання минулого року.

Вона додала, що наш AWACS може виявляти літаки за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом для стримування та оборони НАТО. 

У відповідь на війну рф в Україні НАТО збільшило свою повітряну присутність у Східній Європі за допомогою додаткових винищувачів, літаків-розвідників і танкерів.

З лютого 2022 року системи AWACS НАТО здійснюють регулярне патрулювання над Східною Європою та регіоном Балтійського моря для відстеження російських військових літаків поблизу кордонів НАТО.

 
НАТОвійна в Україні

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