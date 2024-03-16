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ПОЛІТИКА

Генсек ООН засудив "вибори" президента рф на окупованих територіях України

16 березня 2024, 11:15
Генсек ООН засудив
Фото: з вільних джерел
Гутерріш нагадав, що спроба росії незаконно анексувати регіони України не має жодної юридичної сили згідно з міжнародним правом.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив спроби росії провести "президентські вибори" на тимчасово окупованих територіях України, заявив у п'ятницю, 15 березня, речник ООН Стефан Дюжаррік.

Про це повідомляє Reuters.

Гутерріш нагадав, що спроба незаконної анексії регіонів України не має жодної юридичної сили згідно з міжнародним правом.

"Організація Об'єднаних Націй залишається непохитно відданою суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, згідно з відповідними резолюціями Генеральної Асамблеї", - йдеться в заяві. 

Рада Безпеки ООН обговорювала фейкові вибори президента рф на тимчасово окупованих територіях під час засідання 15 березня. Понад 50 країн у спільній заяві засудили псевдовибори, повідомляє DW.

На президентських виборах у рф, які розпочалися в п'ятницю, 15 березня, президент рф владімір путін, згідно з наказом для регіонів, має набрати приблизно 80% голосів, що дасть змогу перевершити власний рекорд 2018 року і залишитися при владі до 2030 року.

війнаООНокупаціяПутінГутеррішВибори рф

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