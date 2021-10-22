Генсек ООН заявив про повернення гонки озброєнь
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.
"Ми стоїмо перед моментом істини - найбільшим каскадом криз за останні кілька поколінь. Як світ, ми застрягли в зворотному напрямку - і набираємо швидкість. Військові перевороти повертаються, повертаються силові захоплення влади, нова гонка озброєнь повертається. Ядерний ризик знаходиться на найвищому рівні майже за чотири десятиліття", - заявив він.
За його словами, минулого року військові витрати у відсотках від ВВП зросли найбільше з 2009-го і становлять зараз близько двох трильйонів доларів на рік.
"Відволікання коштів від такого необхідного розвитку в той момент, коли вони потрібні найбільше. Це не окремі питання. Особливо тому, що запобігання конфліктів і роззброєння були в центрі жіночого руху за мир протягом більше століття", - додав Гутерріш.
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