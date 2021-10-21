У НАТО розповіли, чи планують розгортати зброю в космосі
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Столтенберга.
Як наголосив генсек Альянсу, НАТО різними шляхами адаптує та розвиває сучасні спроможності для того, щоб бути готовими до відповіді, до захисту й оборони проти будь-яких загроз.
"Ми також нарощуємо нашу активність у космосі, тому що він є надзвичайно важливим для наших комунікацій, для ракетного попередження, для спостереження тощо. Але НАТО не має жодних планів з розгортання будь-якої зброї у космосі. Це не є частиною наших космічних зусиль", - сказав він.
Столтенберг уточнив, що говорить від імені Альянсу, проте не може знати намірів окремих країн-учасників НАТО.
Нагадаємо, що союзники по НАТО збільшили оборонний бюджет на $119 мільярдів через агресію Росії
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