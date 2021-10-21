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У НАТО розповіли, чи планують розгортати зброю в космосі

Столтенберг уточнив, що говорить від імені Альянсу, проте не може знати намірів окремих країн-учасників НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, чи планує Альянс розгортати зброю у космосі. За його словами, НАТО планує розвивати сучасні спроможності та нарощувати активність в космосі.
У НАТО розповіли, чи планують розгортати зброю в космосі Фото: Економічна правда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Столтенберга.

Як наголосив генсек Альянсу, НАТО різними шляхами адаптує та розвиває сучасні спроможності для того, щоб бути готовими до відповіді, до захисту й оборони проти будь-яких загроз.

"Ми також нарощуємо нашу активність у космосі, тому що він є надзвичайно важливим для наших комунікацій, для ракетного попередження, для спостереження тощо. Але НАТО не має жодних планів з розгортання будь-якої зброї у космосі. Це не є частиною наших космічних зусиль", - сказав він.

Столтенберг уточнив, що говорить від імені Альянсу, проте не може знати намірів окремих країн-учасників НАТО.

Нагадаємо, що союзники по НАТО збільшили оборонний бюджет на $119 мільярдів через агресію Росії 

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21 10 2021 13:53
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