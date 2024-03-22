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Генсек Ради Європи і глава МЗС Ліхтенштейну відвідали Київщину

22 березня 2024, 18:27
Генсек Ради Європи і глава МЗС Ліхтенштейну відвідали Київщину
Київська обласна військова адміністрація
Київську область з робочим візитом відвідали генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич і міністр закордонних справ, освіти і спорту Ліхтенштейну Домінік Гаслер.

Про це повідомила прес-служба Київської обласної військової адміністрації, передає агенство новина Укрінформ

"Київську область із робочим візитом відвідали генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич та міністр закордонних справ, освіти та спорту Ліхтенштейну Домінік Гаслер, яка нині головує у комітеті міністрів Ради Європи. Знайомила делегацію із ситуацією в регіоні заступниця голови Київської ОДА Леся Карнаух", – повідомили в адміністрації. 

В Київській ОВА додали, що іноземні гості побували у Бучі, яку майже 2 роки тому визволили від російської окупації українські захисники. Делегації продемонстрували наслідки бойових дій, яких зазнало місто, та розповіли про порушення прав людини, злочини і звірства російських військових. Біля церкви святого апостола Андрія Первозванного вони вшанували памʼять загиблих.

Крім того, сторони обговорили можливість розвитку регіонального співробітництва між Київською областю та регіонами країн-членів Європейського Союзу.

 
Київщинагенсек Ради ЄвропиМЗС Ліхтенштейну

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