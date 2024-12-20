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Генсек Ради Європи приїхав до Грузії

20 грудня 2024, 16:12
Генсек Ради Європи приїхав до Грузії
Фото: Netgazeti
Він закликав уряд утриматися від насильства.

Влада Грузії має утриматися від насильства і непропорційного застосування сили, а також провести незалежне розслідування та притягнути до відповідальності усіх винних та внести зміни до закону про іноземних агентів.

Про це генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе сказав на прес-конференції в Тбілісі за підсумками свого візиту до Грузії, пише агенція Укрінформ.

"Насильство з усіх боків є неприйнятним, особливо щодо демонстрантів та журналістів. Кількість повідомлень, надісланих на нашу платформу для сприяння захисту та безпеки журналістів, значно зросла і свідчить, в деяких випадках, про жорстокі напади на працівників ЗМІ. Я закликаю грузинську владу, насамперед, утриматися від непропорційного застосування сили", - заявив генсекретар.

Берсе додав, що протягом кількох днів має зустрічі з представниками влади, опозиції і громадськими організаціями, а також державним захисником. 

Він закликав всіх відмовитись від поляризації, яка підриває демократичні дебати в Грузії і знайти вихід з глухого кута через діалог.

"Необхідно швидко провести незалежне, прозоре та ефективне розслідування і забезпечити притягнення винних до відповідальності. А також звільнити всіх осіб, які підлягали адміністративному затриманню. Я отримав певні запевнення у цих питаннях", - сказав Берсе.

За його словами, Рада Європи створить спільну робочу групу з грузинськими політиками, щоби змінити законодавство про іноземний вплив.

"Я вітаю запевнення уряду внести зміни до законодавства про так званий іноземний вплив. Зараз ми створимо робочу групу з Грузією та експертами Ради Європи, зокрема Венеціанської комісії, щоб визначити зміни, які будуть внесені", - констатував політик. 

Також Берсе нагадав, що Грузія є повноправним і шанованим членом Ради Європи вже понад 25 років.

"Місце Грузії є і залишається в Європі. Грузія є членом Ради Європи. Ми будемо продовжувати супроводжувати її на демократичному та європейському шляху", - підсумував він.

Нагадаємо, що в кінці листопада прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС і після цього почалися демонстрації.

Після цього Євросоюз та низка країн почали вводити санкції. 

Так, вчора, 19 дистопада, Велика Британія і США ввели санкції проти глави МВС Грузії.

 

ГрузіяРада Європивізитгенсек

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