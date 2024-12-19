США ввели санкції проти глави МВС Грузії

В кінці листопада прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС і після цього почалися демонстрації.

Американське міністерство фінансів оголосило про запровадження обмежувальних заходів щодо міністра внутрішніх справ Грузії та одного з керівників підрозділу спецпризначення через жорстокі розправи над опозицією і мирними громадянами, які виступали за євроінтеграцію країни.

Про це повідомляє Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

"Сьогодні OFAC запроваджує санкції проти двох чиновників Міністерства внутрішніх справ Грузії, які брали участь у жорстоких репресіях щодо представників ЗМІ, опозиціонерів і протестувальників, зокрема під час демонстрацій протягом 2024 року", - йдеться в повідомленні.

До списку санкцій увійшли міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі і заступник начальника відділу спецпризначення МВС Мірза Кезевадзе, які несуть відповідальність за "непропорційне насильство" щодо людей, які виступали проти призупинення переговорів владою Грузії щодо членства країни в ЄС.

Санкції були введені на підставі Глобального акта Магнітського та узгоджені з урядом Великої Британії, який сьогодні також запровадив санкції проти п'ятьох осіб у Грузії за порушення прав людини.

Протягом останніх місяців під час масових протестів перед ухваленням у травні 2024 року "закону про іноземний вплив" у Грузії спецпризначенці МВС жорстоко розправилися з протестувальниками та лідерами політичної опозиції.

Переслідувань зазнали журналісти та інші активісти, які вийшли на мирні мітинги.

В кінці листопада прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС та від фінансової допомоги ЄС до 2028 року, у Тбілісі та в інших містах країни розпочалися масові протести.