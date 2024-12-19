Лондон ввів санкції проти грузинських чиновників, які розганяли демонстрації

Обмежувальні заходи були скоординовані з США.

Велика Британія ввела санкції проти п’ятьох грузинських чиновників, відповідальних за жорстокі напади на журналістів та мирних протестувальників в Тбілісі та інших містах Грузії.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті британського уряду.

"Наші сьогоднішні дії свідчать про те, що Британія підтримує народ Грузії і розгляне всі варіанти, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Санкції були застосовані проти міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі та його заступника Александра Дарахвелідзе, начальника департаменту поліції Тбілісі Сухлана Тамазашвілі, начальника департаменту з особливих доручень Звіада Харазішвілі та його заступника Мілері Лагазаурі.

Усім їм заборонили в’їзд до Великої Британії та заморозили їхні активи в країні.

Леммі додав, що нові обмеження заходи були скоординовані з США.

Днями Естонія заборонила в'їзд ще 14 грузинським посадовцям.