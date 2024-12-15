Естонія заборонила в’їзд ще 14 грузинським посадовцям

Серед них прем’єр Грузії Кобахідзе.

Міністерство закордонних справ Естонії заборонило в’їзд до країни ще 14 грузинським посадовцям і суддям.

Про це йдеться в заяві МЗС Естонії.

Естонське відомство, яке раніше заборонило в'їзд до країни 11 грузинським посадовцям, додало до санкційного списку ще 14 грузинських посадовців та суддів. До списку потрапив грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе.

Очільник естонського зовнішньополітичного відомства Маргус Тсахкна заявив, що насильство, яке застосовує грузинська влада проти протестувальників, журналістів та лідерів опозиції, є неприйнятним, злочинним і таким, що порушує права людини.

Раніше ми також писали, що Німеччина просуває санкції ЄС проти Грузії в обхід вето Угорщини.

І саме країни Балтії ввели санкції проти організаторів розгону протестів у Грузії ще 2-го грудня.