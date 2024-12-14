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ПОЛІТИКА

Німеччина просуває санкції ЄС проти Грузії в обхід вето Угорщини

14 грудня 2024, 15:13
Німеччина просуває санкції ЄС проти Грузії в обхід вето Угорщини
Фото: з вільного доступу
Spiegel з посиланням на джерела у дипломатичних колах зазначають, що угорське вето можна обійти шляхом створення "коаліції охочих".

Міністерство закордонних справ Німеччини просуває план санкцій ЄС проти влади Грузії. Обмеження хочуть запровадити в обхід вето Угорщини.

Про це повідомляє Spiegel.

Питання санкцій проти Грузії будуть обговорювати на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 16 грудня. Очікується, що Угорщина виступить проти санкцій, але це рішення потребує одностайності.

Spiegel з посиланням на джерела у дипломатичних колах зазначають, що угорське вето можна обійти шляхом створення "коаліції охочих". У такому разі санкції зможуть ввести проти окремих осіб. Як наприклад, країни ЄС вводять візові обмеження для представників керівної проросійської партії "Грузинська мрія".

Видання додає, що такий план представники МЗС Німеччини, Польщі та Франції обговорювали на зустрічі у форматі Веймарського трикутника на початку грудня.

Нагадаємо, виборча колегія обрала новим президентом Грузії колишнього футболіста без вищої освіти Міхеїла Кавелашвілі.

ЄвросоюзНімеччинаГрузіясанкції

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