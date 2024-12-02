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Країни Балтії ввели санкції проти організаторів розгону протестів в Грузії

02 грудня 2024, 11:03
Країни Балтії ввели санкції проти організаторів розгону протестів в Грузії
Фото: epa/vostock-photo
В Грузії четверту ніч тривають мітинги, на яких влада намагається розігнати протестуючих.

Три країни Балтії домовилися ввести національні санкції проти тих, хто придушує протести в Грузії, які розгорілися через рішення "Грузинської мрії" щодо призупинення процесу вступу країни до Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в соцмережі X (Twitter). 

"Три країни Балтії спільно домовилися про введення національних санкцій проти тих, хто придушував законні протести в Грузії. Противники демократії та порушники прав людини не вітаються в наших країнах", – йдеться в дописі. 

Серед країн, які підтримують рішення щодо введення санкцій проти тих, хто придушував протести у Грузії –  Литва, Латвія та Естонія.

Наразі відомо, що під санкції потрапив міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі, які ввели Латвія, Литва та Естонія. 

В неділю, 2 грудня, ми повідомляли, що під парламентом Грузії вуличні бої, а президентка відмовилась йти з посади.

 

Грузіясанкціїкраїни Балтії

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