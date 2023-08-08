Генсек Ради Європи засудила ракетний удар рф по Покровську

За її словами, "ці злочини не повинні залишитися безкарними".

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила російський ракетний удар по Покровську з численними жертвами і постраждалими.

Про це вона написала у Twitter.

За її словами, "ці злочини не повинні залишитися безкарними".

"Я найрішучішим чином засуджую російську атаку на готель та квартири в Покровську. Ці злочини не повинні залишитися безкарними", – написала Пейчинович-Бурич.

Кількість поранених внаслідок ракетного удару в Покровську ввечері 7 серпня зросла до 88 осіб, загинуло 7 людей; за попередньою інформацією, під завалами людей немає.

У ДСНС повідомили, що у Покровську ліквідовано п’ять осередків пожеж на загальній площі 75 кв.м в житловому будинку та готелі.

Зокрема, серед загиблих є заступник начальника ДСНС області, серед постраждалих є поліцейські, рятувальники та дитина.