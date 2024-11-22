Генштаб назвав кількість російських військ в Україні

Також десятитисячне військо КНДР знаходиться на курщині.

російська армія на сьогодні налічує порядка 574-575 тисяч особового складу.

кремль хотів довести його чисельність до кінця цього року до 690 тисяч осіб, проте через великі втрати їм це не вдалось.

Про це виданню РБК-Україна повідомило джерело в Генштабі.

В Курській області зараз знаходиться 11-ти тисячне угруповання солдатів з Північної Кореї, їм постійно подовжують термін підготовки.

Останній відомий термін - до кінця листопада. Проте поки невідомо, аби вони масово брали участь безпосередньо у бойових діях. Разом з кількома генералами вони освоюють сучасні методи ведення бойових дій.

В Генштабу ЗСУ кажуть, що загалом же російське угруповання у Курській області налічує зараз 59 тисяч і хочуть довести до 60 тисяч.

Зокрема для ведення бойових дій у Курській області кремль був змушений на яийсь час відмовитись від своєї стратегічної наступальної операції у Запорізькій області і забрала звідти одну дивізію до Курської області.

Натомість ми писали, що росія втратила у війні вже більше 700 тисяч окупантів.